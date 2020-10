Le score est passé de 9-6 à 9-15 et Lianne Tan ne s’en est pas relevée… Engagée dans un troisième set, face à l’Allemande Yvonne Li, qu’elle avait dominée dans la première manche avec un départ en trombe (7-1) et un écart qu’elle parvint à maintenir (13-7, 19-14 et 21-15), mais dont elle subit la loi lors du deuxième acte (12-21), la Belge a subi un terrible passage à vide et n’a pu se qualifier pour le dernier carré de l’Open du Danemark.

Et pourtant, si elle avait déjà encaissé deux séries de cinq points consécutifs dans le deuxième set, la Limbourgeoise n’avait rien perdu de sa rage de vaincre face à cette Allemande qui la précède d’une place au ranking mondial (n°44 pour n°45). Après 0-2, Lianne a marqué 4-2, 6-3, 8-4, puis 9-6, moment où elle a perdu le contrôle du match avec cette série infernale de sa rivale qui conclut ce quart de finale sur le score de 17-21.

Cette défaite n’enlève pourtant rien au parcours de notre compatriote, victorieuse de la Suissesse Sabrina Jaquet en trois sets (19-21, 21-18, 21,14), puis de la Française LéOnice Huet en deux manches (21-15, 27-25).