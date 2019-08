La Limbourgeoise a franchi le cap du premier tour, à Bâle, en battant la Vietnamienne Nguyen au terme d’un match particulièrement serré...



Après la défaite d’emblée de Maxime Moreels, battu en deux sets (21-15, 21-14) par l’Espagnol Luis Enrique Penalver, Lianne Tan ne voulait pas connaître le même sort au Mondial, à Bâle. De retour après une blessure au mollet, la Limbourgeoise, n°51 mondial, défiait la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen, n°50 au ranking.

Et la rencontre entre ces deux rivales pour Tokyo 2020 a vraiment tenu toutes ses promesses ! Après un premier set remporté par la Vietnamienne sur le score de 20-22, Lianne est parvenue à renverser la situation et à se qualifier pour le deuxième tour. Tout comme la première manche, la deuxième fut particulièrement serrée et se conclut sur la marque de 22-20 en faveur de la Belge !

Le suspense dura encore quelques minutes lors du troisième set, soit jusqu’à 12-10, moment où Lianne Tan marqua quatre points d’affilée pour s’envoler à 16-10, puis contrôler la fin de match jusqu’à 21-13. La voilà donc qualifiée pour le deuxième tour de ce Mondial où elle aura le privilège de rencontrer la Danoise Mia Blichfeldt, n°12 mondial et, surtout, lauréate des Jeux Européens, à Minsk.

Pour rappel, Maxime Moreels et Lianne Tan sont résolument engagés dans la course à la qualification olympique, dont le classement courant sur une année (du 1er mai 2019 au 30 avril 2020) les voit pointer respectivement aux 62e et 23e rangs. La Limbourgeoise de 28 ans est donc bien placée...