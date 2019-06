Notre compatriote ne s'est inclinée qu'en finale face à la jeune Thaïlandaise Chaiwan mais, après sa victoire, début mai, au Brésil, elle a encore pris de précieux points dans la course à la qualification olympique...

Superbe parcours signé par Lianne Tan, ce week-end, à Bakou, où notre compatriote disputait son troisième tournoi dans la course à la qualification olympique, débutée le mercredi 1er mai. Après sa victoire finale au Brésil et son élimination malheureuse en quarts, par la Japonaise Oei, au Danemark, Lianne (28 ans, originaire de Bilzen) ne s'est inclinée qu'au stade ultime du tableau en Azerbaïdjan.

"Il s'agit ni plus ni moins du meilleur résultat européen de cet Open d'Azerbaïdjan !" se réjouit Frédéric Gaspard, le DT francophone.

Âgée de 28 ans, Lianne Tan compte déjà deux participations aux Jeux (en 2012, à Londres et en 2016, à Rio). Elle est actuellement la Belge la mieux classée au ranking mondial (60e) et, surtout, olympique (12e, avec 6.200 pts) avant le rendez-vous de ce week-end prolongé de la Pentecôte. Et nul doute que les nouveaux points engrangés lui permettront d'intégrer à nouveau le Top 10 olympique !

Médaillée d'argent aux Jeux Européens, en 2015, à... Bakou (déjà !), Lianne Tan a successivement éliminé l'Espagnole Corrales (21-10, 21-16), la Turque Demirbag (21-14, 21-14), la Suissesse Jaquet (21-11, 21-13), qu'elle avait rencontrée et battue au Brésil, et l'Allemande Deprez (23-21, 11-21, 21-15), en demi, avant de s'incliner en finale, des œuvres de la Thaïlandaise Chaiwan, 18 ans (!), sur le score sans appel, mais avec honneur de 15-21, 16-21.

Notre compatriote enchaînera avec l'Open d'Espagne, rendez-vous pour lequel elle s'envolera dès mercredi... Et, bien entendu, les Jeux Européens, fin juin, à Minsk, où elle briguera une nouvelle médaille, après celle d'argent, il y a quatre ans maintenant.

Côté masculin, Maxime Moreels a dû batailler pour franchir le cap du premier tour, face au Tchèque Ludik, qu'il a battu en trois sets (15-21, 21-14, 21-11) avant de s'incliner face au Suédois Burestedt (14-21, 18-21), futur finaliste de cette épreuve !