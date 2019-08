Le Brabançon Maxime Moreels et la Limbourgeoise Lianne Tan n’ont pas été gâtés par le sort ce lundi. Rendez-vous dans une semaine, à Bâle !

À une semaine de l’ouverture du Mondial de badminton, Maxime Moreels et Lianne Tan sont d’ores et déjà fixés sur la délicate tâche qui les attendra à Bâle. Le tirage s’est, en effet, déroulé ce lundi soir et le sort leur a réservé des adversaires très coriaces !

Ainsi, en simple messieurs, Maxime Moreels, actuel n°112 mondial, affrontera l’Espagnol Luis Enrique Penalver, n°86. En cas de victoire, le Brabançon de 28 ans se verrait plus que probablement opposé au Japonais Kento Momota, champion du monde en titre et… n°1 mondial. Un magnifique défi pour Maxime qui sort en forme de plusieurs semaines d’entraînement intensif.

En simple dames et alors qu’elle revient d’une blessure au mollet, Lianne Tan, n°51 mondial, défiera la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen qui la précède d’une place au ranking. Objectif : franchir le cap de ce premier tour pour affronter sans doute la Danoise Mia Blichfeldt, n°12 mondial et, surtout, récente lauréate des Jeux Européens.

Pour rappel, Maxime Moreels et Lianne Tan sont résolument engagés dans la course à la qualification olympique, dont le classement courant sur une année (du 1er mai 2019 au 30 avril 2020) les voit pointer respectivement aux 62e et 23e rangs. La Limbourgeoise de 28 ans, également, est donc bien placée...

Pour le reste, nos deux espoirs Elias Bracke et Clara Lassaux poursuivent, eux, leur apprentissage au niveau international en participant à des tournois avec, en ce qui les concerne, Paris 2024 comme objectif !