Pour le commun des mortels, on sort ce sport de son sommeil pendant près de trois semaines. Jusqu’au 20 février, vous ne pourrez pas manquer cette compétition pendant les JO de Pékin. On ne comprend pas toujours ce sport. Parfois même, on se demande si cela en est véritablement un. Vous l’aurez deviné : il est ici question de curling.

Cette discipline aurait été créée au XVIIe siècle en Écosse. Malgré cette histoire vénérable, peu de personnes ont déjà tenté leur chance dans nos contrées. Plutôt que de rigoler dans mon coin en regardant les images à la télévision, je me suis dit qu’il serait intéressant de tester ce sport. Enfin, mon chef me l’a suggéré. Mais pour le coup, cela en valait vraiment la peine.

Google étant l’un de mes meilleurs amis, je n’ai éprouvé aucune difficulté à trouver les coordonnées de la Fédération belge de curling. Oui, oui, elle existe. Première surprise et non des moindres : il n’y a pas de version francophone. Pas de soucis, c’est l’occasion de me perfectionner dans la langue de Vondel.

(...)