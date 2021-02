Champion du monde en 2019 sur la distance et deuxième l'an dernier, Thomas Krol l'a emporté en 1:43.752 devançant ses compatriotes de 35/100es et de 1.74. Bart Swings a terminé 7e à 2.12 du nouveau champion du monde avec qui il formait la 12e et dernière paire sur la piste.

le Louvaniste, qui a fêté ses 30 ans vendredi, a décroché samedi sa première médaille dans un championnat du monde dans le départ groupé (mass start), sa spécialité qui lui a valu un titre de champion d'Europe et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud en 2018.

Chez les dames, Sandrine Tas a terminé à la 24e et dernière place avec un chrono de 2:05.154 à plus de dix secondes (10.54) de la championne du monde surprise, la Norvégienne Ragne Wiklund. L'Américaine Brittany Bowe est médaillée d'argent à 42/100es devant la Russe Evgeniia Lalenkova. Ce qui équivaut à dire que les Néerlandaises sont hors du podium, Antoinette de Jong terminant 4e à 74/100es et Irene Wüst, championne olympique et championne du monde sur la distance, 5e à 1.26.

Sandrine Tas, 25 ans, est restée à plus de deux secondes de son record personnel (2:02.79) et avouait ne pas se sentir au mieux. "Ce n'était pas bon. Cela fait déjà un moment que je dors mal. Je pense que c'est à cause du matelas. Je ne suis pas vraiment malade, mais je ne sens pas au mieux".

Sandrine Tas, pour ses premiers Mondiaux, était restée en-deça de ses attentes sur le 500m après un faux départ et n'a pu atteindre la finale du départ groupé (mass start).

Le 5.000m dames et le 10.000m clôtureront les Mondiaux, sans Belges au départ.