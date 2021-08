Dans le temps de 29 minutes et 38 secondes, Swings a porté le record du parcours sous la demi-heure. Le Louvaniste a battu au sprint devant la Porte de Brandebourg son compagnon d'échappée, l'Allemand Felix Rijhnen, avec qui il s'était forgé une avance de près de trois minutes. Le Français Doucelin Pedicone est arrivé troisième. Tas a franchi la ligne en même temps que l'Allemande Katharina Rumpus. Les deux ont été déclarés gagnantes. Laethisia Schimek, également allemande, a terminé troisième.

Swings et Tas avaient brièvement interrompu leur entraînement de patinage de vitesse sur glace pour disputer la course dans la capitale allemande. Avec 18 degrés et un vent léger, les conditions étaient favorables. Les patineurs en ligne ont terminé leur course juste devant les athlètes à pied. Tous deux participeront au marathon de Berlin dans un peu plus d'un mois (25 septembre). COR105/TSA/MIK/