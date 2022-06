Il paraîtrait que le bourgmestre de la Métropole, Bart De Wever, a fait des pieds et des mains pour que sa ville reçoive l’organisation d’un tournoi qui verra les 20 meilleures nations s’affronter chez les hommes comme chez les dames.

Une tribune de 1.700 places a été aménagée sur la Groenplaats. Les spectateurs pourront, gratuitement, assister aux matchs auxquels se livreront les équipes réparties en quatre poules de cinq. Les vainqueurs fileront directement en quarts de finale, les deuxièmes et troisièmes se disputant la qualification à l’occasion de rencontres de repêchage. Les "Lions" auront à affronter la Slovénie et l’Égypte le mardi 21 juin puis les États-Unis, tenants du titre, et l’Autriche le jeudi 23 (à 17 h 30 et 21 h 35 chaque fois). Les "Cats" joueront le mercredi 22 contre la Mongolie et l’Égypte et le vendredi 24 contre la Pologne et la République dominicaine. Les grandes finales auront lieu le dimanche 26.

Cette coupe du monde propose des affiches sportives des plus alléchantes. Seront de la partie, outre la Belgique et les États-Unis, des équipes plus que redoutables comme, chez les hommes, la Serbie, quatre fois championne du monde, la Lituanie, numéro 2 mondiale, la Lettonie, championne olympique, ou les Pays-Bas, vice-champions du monde à deux reprises. Chez les femmes, la France, l’Espagne et quelques autres sélections devraient assurer le spectacle.