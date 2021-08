Quelques jours après le couronnement olympique, la Belgique va aussi titrer ses champions de beach-volley.

Après sept manches disputées sur le sol belge ces dernières semaines, ce sont 20 équipes dames et 24 duos masculins qui se sont qualifiées pour se disputer dès ce vendredi la succession à Sarah Cools et Lisa Van Den Vonder, lesquelles défendront leur titre dans le tableau féminin, et Lander et Louis Vandecaveye dont l’équipe a été dissoute. On aura donc d’office une nouvelle paire championne chez les messieurs dimanche après-midi, jour de finale.

Pour cet événement, la Fédération a posé ses valises dans la capitale bruxelloise à Tour et Taxis. Loin des clichés de la plage que Knokke proposait il y a plusieurs années, le Championnat de Belgique mise cette fois sur Bruxelles, la Fédération n’ayant jamais caché son envie d’implanter le volley en région bruxelloise.

“Je suis très heureux que notre capitale accueille les finales nationales du Beach qui devient de plus en plus populaire en Belgique et est souvent pratiqué dans les villes. Le nombre de clubs de beach volley a triplé en 2021. Le nombre de joueuses et joueurs continue également à augmenter. Je tiens particulièrement à remercier, au nom des fédérations du Volley-ball et du Beach Volley, la Région Bruxelles-Capitale, la direction et le staff de Tour et Taxis pour accueillir les finales ce week-end. Je suis certain que nous organiserons, ensemble, une belle fête sportive au cœur de la capitale. Nous espérons que les Bruxelloises et Bruxellois viendront nombreux pour faire connaissance du Beach Volley et de l’ambiance particulière propre au Beach Volley”, commente Geert De Dobbeleer, Directeur Général de la fédération de Volleyball.

Au total 118 matches seront nécessaires, dès ce vendredi matin pour désigner les champions dont les deux finales (hommes et femmes) se joueront dimanche à 16h et 17h.

L'événement est gratuit pour les spectateurs. Ce jeudi, ce sont les jeunes qui étaient à l'honneur pour le beach.