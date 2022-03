Il existe aujourd'hui plusieurs bookmakers actifs en Belgique. Ils essaient tous de donner au consommateur le meilleur sentiment possible lorsqu'il visite leur site web : les meilleures notes possibles, des promotions, une présentation simple et claire...

Un autre élément qui peut être utilisé pour mesurer la qualité du bookmaker est la rapidité avec laquelle, après un pari gagnant, l'argent peut être retiré. Plus vite cela est possible, plus le consommateur bénéficie d'une grande souplesse dans la gestion de ses liquidités. Le sentiment que votre argent est immédiatement disponible quand vous le voulez vous procure également une certaine tranquillité d'esprit.

L'équipe de Betmanbegins a effectué une analyse chez huit bookmakers belges: betFIRST, Unibet, Bwin Bingoal, Napoleon games, Circus, Betway et Ladbrokes. Avec tous ces bookmakers répertoriés, 50 € ont été versés à trois occasions différentes et la vitesse à laquelle l'argent est apparu sur le compte bancaire a été contrôlée. Le compte en question était dans tous les cas le même pendant la durée de l'enquête : un simple compte courant auprès de la banque ING.

Tous les bookmakers ont assuré que le compte de jeu était entièrement vérifié et qu'un paiement avait déjà été effectué avant le début de l'enquête.Les dates de paiement choisies étaient les suivantes : un jour de semaine ordinaire, un jour de week-end et un vendredi soir. Elles ont toutes eu lieu entre le 27 février et le 9 mars. À chacun de ces moments,une somme de 50 € a été versée en l'espace de quelques secondes chez les huit bookmakers mesurés.Nous avons ensuite vérifié quand le montant est apparu sur le compte courant. Un deuxième versement n'a suivi qu'une fois que tous les retraits précédents ont été traités.Lorsque l'argent est apparu sur le compte courant, un classement de tous les bookmakers concernés a été effectué et il a été possible d'en tirer des conclusions.

betFIRST, de loin de le premier

Celes-ci sont sans appel : betFIRST apparaît, dans tous les classements, comme l'opérateur de paris le plus rapide à payer ses joueurs gagnants, à peine quelque secondes après le gain, dans les trois cas de figures de lenquête. Même un jour de week-end, betFIRST parvient à effectuer le paiement en moins d'une minute. Seuls trois autres bookmakers parviennent à compléter le paiement le lundi suivant. Quatre autres bookmakers complètent le paiement le mardi suivant.

La rapidité du paiement est-elle importante pour vous ? Alors betFIRST est l'endroit idéal pour vous.