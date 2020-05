Si elle a mis un frein à l’activité pugilistique partout dans le monde, la crise du coronavirus n’a pas eu raison de l’ambition débordante de Joël Tambwe Djeko.

Le Bruxellois, désormais établi à Londres, a défini sa priorité pour son prochain combat, qui marquera ses vrais débuts dans la catégorie des poids lourds. Et celle-ci se nomme... Carlos Takam ! Âgé de 39 ans, le Français d’origine camerounaise, qui compte 38 victoires pour 5 défaites et 1 nul, s’est fait un nom, en 2017, à l’occasion de son duel face à Anthony Joshua, perdu sur arrêt de l’arbitre, pour les titres IBF, WBA et IBO. Mais il s’est également frotté ces derniers années à d’autres cadors comme Alexander Povetkin, Joseph Parker ou encore Dereck Chisora sans jamais réussir à l’emporter.

"Sur base de ce qu’il a montré contre Joshua, il a été validé comme un guerrier et il profite de ce fait-là d’une petite notoriété internationale », lance 'Big Joe' (17-2-1). "Mais il est en fin de carrière. J’ai vu des images de ses deux derniers combats où il n’est pas apparu en pleine forme. Moi c’est, au contraire, un Takam à 100 % que je veux affronter ! Plus le challenge est difficile à relever, plus je serai motivé et performant"

© Frédéric Andrieu



Excitant sur le papier, le combat pourrait être facilité par le fait que les deux hommes travaillent avec le même promoteur aux Etats-Unis (Takam s’est installé à Las Vegas), Joe DeGuardia, à la tête de Star Boxing. C’est même ce dernier qui aurait suggéré l’idée d’une confrontation franco-belge outre-Atlantique.

"Depuis février, je suis en contact avec Joe DeGuardia à ce propos et celui-ci m’a encore affirmé récemment que tout était possible", explique Yassine Maatala, le manager de Djeko. "Vu les liens géographiques étroits entre deux boxeurs francophones, respectivement 37e et 58e mondiaux, mais aussi vu la nature de l’affrontement entre un garçon expérimenté en fin de carrière et un nouveau venu dans la catégorie et le fait qu’ils ont détenu tous les deux des ceintures internationales, c’est une confrontation qui a du sens. D’autant qu’il serait étonnant que Takam, qui appartient au subtop, reçoive une nouvelle chance mondiale. Je crois que DeGuardia est vraiment intéressé mais, bien sûr, la conjoncture actuelle ne permet de dresser des plans très précis pour l’instant. Il a néanmoins promis de rester attentif au dossier."

De son côté, « Big Joe » a décidé de jouer un peu la carte de la provocation sur les réseaux sociaux en interpellant tant et plus son potentiel futur adversaire. Mais Carlos Takam n’a, pour l’instant, pas encore réagi. "Comme on se connaît pour s'être rencontré à plusieurs reprises en France il y a quelques années, il est peut-être surpris par ma démarche mais il faut savoir ce que l’on veut. On fait le même sport et si on doit s’affronter parce qu’il est sur mon chemin, faisons-le ! À voir les nombreuses réactions, c’est un duel que le public veut voir. Et si je le chasse lui, c’est également parce que j’ai du respect envers sa carrière. Mais je le répète, je le veux à 100 %."

En attendant une issue favorable dans les discussions qui ne manqueront pas d’être menées, le Bruxellois de 30 ans, qui évolue à 105 kg pour l’instant, se réjouit de pouvoir retrouver une salle de boxe dès la semaine prochaine. "Vu le confinement, ici à Londres, je n’ai pu faire que de l’entretien depuis deux mois et j’ai donc hâte de me remettre au travail avec mon coach et tout le reste de ma team."