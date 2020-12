Cynthia Bolingo, Lola Mansour, Zizou Bergs et Nigel Bailly ont rendu visite à un orphelinat pour Noël.

C’était une première rencontre pour ces quatre athlètes. "L’occasion pour eux d’échanger et de se croiser", lance Jean-François Lenvain, à l’origine du projet et de la visite de Cynthia Bolingo (athlétisme), Lola Mansour (judo), Zizou Bergs (tennis) et Nigel Bailly (sport automobile) à la Cité joyeuse, le plus grand orphelinat de Belgique situé à Molenbeek.