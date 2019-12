La catégorie poids lourds a toujours été la plus attractive du noble art. Les années 70 avaient Mohammed Ali, George Foreman et Joe Frazier. Les années 90 avaient Mike Tyson, Lennox Lewis et Evander Holyfield. Aujourd’hui, nous avons Deontay Wilder, Tyson Fury et Anthony Joshua.

Pendant des années, Wladimir Klitschko tenait la catégorie poids lourds en otage. Pragmatique et discret de nature, l'Ukrainien n’a jamais vraiment fait rêver. Certes, 53 de ses 64 victoires se sont terminées par KO et sa technique fondamentale était irréprochable, mais le personnage demeurait fastidieux. L’hégémonie de Klitschko fut enfin mise à néant par Tyson Fury en 2015, avant qu’Anthony Joshua ne l’enterre définitivement quelques mois plus tard. Aujourd’hui, trois noms incarnent le renouveau de cette mythique catégorie : celui de l’Américain Deontay Wilder (42-0-1, 41 KOs) et ceux des deux Anglais Tyson Fury (29-0-1, 20 KOs) et Anthony Joshua (23-1-0, 21 KOs).