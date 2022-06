Boxe : Beterbiev punit Smith et unifie les titres chez les mi-lourds

Autres sports

Le Russe Artur Beterbiev n'a eu besoin que d'un round et demi pour démolir l'Américain Joe Smith et lui ravir la ceinture WBO des mi-lourds, qui s'ajoute à celles des WBC et IBF déjà en sa possession, samedi à New York.