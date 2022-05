Le Mexicain et le Kazakh se sont déjà mesurés l’un à l’autre en 2017 et en 2018.

Quelques jours à peine après la défaite de Saul "Canelo" Alvarez contre Dmitrii Bivol, le Mexicain connaît déjà le nom de son prochain adversaire. Et il ne s’agira pas du mi-lourd russe pour un combat revanche, dans l’immédiat du moins, mais bien d’une vieille connaissance en la personne de Gennady Golovkin qu’il affrontera le 17 septembre prochain en super-moyens !

Une trilogie entre les deux hommes avait déjà été largement évoquée mais il restait à voir si Canelo allait vouloir activer son droit à une revanche directe contre Bivol. Bien conseillé, le boxeur de Guadalajara a sans doute fait le meilleur choix en redescendant de catégorie, celle où il semble le plus à l’aise, pour défendre ses quatre ceintures mondiales (WBC, WBA, IBF et WBO).

L’ancien monarque des poids moyens Gennady Golovkin, âgé aujourd’hui de 40 ans et qui détient encore les titres WBA et IBF de sa catégorie de prédilection, tentera de créer la surprise en montant pour la première fois en super-moyens. Nul doute qu’il sera particulièrement motivé à l’idée d’effacer son contentieux avec Canelo, face auquel il avait concédé un match nul en 2017 avant de s’incliner aux points sur décision partagée en 2018. Une défaite qui est d'ailleurs toujours la seule de son impressionnante carrière (42-1-1) alors que Canelo vient de concéder son deuxième revers (57-2-2) et aura à coeur de retrouver sa dynamique de victoires. Leurs retrouvailles, quatre ans plus tard, promettent déjà un superbe spectacle !