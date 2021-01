Comme la DH le révélait le 29 décembre dernier, le très médiatique poids lourd français Tony Yoka, champion olympique en 2016, rencontrera un adversaire belge, Joël Tambwe Djeko, lors de son prochain combat. Les négociations ont rapidement abouti et les contrats sont, à présent, signés : le duel se déroulera le 5 mars à Nantes et aura pour enjeu le titre de l’Union européenne. Pour rappel, Yoka est invaincu en 9 combats (dont 7 ont été remportés avant la limite) et ‘Big Joe’ Tambwe, passé des lourds-légers à la catégorie-reine au début de l’année 2020, compte 17 victoires, 2 défaites et 1 nul.

Dès la semaine prochaine, le Belge de 31 ans, qui s’entraîne en Angleterre, partira en camp d’entraînement en Croatie où il fera du sparring avec Filip Hrgovic, l’une des stars montantes de la catégorie sur le Vieux Continent. "Big Joe est conscient qu'il s'agit d'une belle opportunité pour lui et il est bien décidé à saisir sa chance. Je suis convaincu qu'il peut s'imposer, il a les armes pour gagner et, croyez-moi, il va tout donner", assure son manager, Yassine Maatala.