Delfine Persoon n’aura fait qu’un aller-retour express en Belgique en ce début de semaine. La boxeuse s’apprête, en effet, à s’envoler à nouveau pour Dubaï où son combat pour le titre WBC Silver des super-plumes contre la Française Elhem Mekhaled doit finalement avoir lieu ce samedi 21 mai. Sa préparation n’aura donc pas été vaine. Pour rappel, la Flandrienne devait disputer ce championnat samedi dernier sur la plateforme d’hélicoptère de l’hôtel de luxe Burj Al Arab lors d’une organisation de Floyd Mayweather Jr. Vendredi, en raison du décès du président des Emirats, on apprenait cependant que l’événement ne pourrait se tenir, le pays entrant dans une période de deuil. Il apparaît donc qu’il sera finalement bel et bien organisé ce week-end mais plus au même endroit. C’est à présent la Coca-Cola Arena, une salle polyvalente de 17.000 places, qui sera le théâtre de ce rendez-vous pugilistique. Un cadre plus traditionnel certes mais, pour Delfine Persoon, qui rêve d'une nouvelle chance mondiale en cas de succès contre la Française, l’important ne se situe évidemment pas là.