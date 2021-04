Après Mike Tyson, opposé le 29 novembre dernier à Roy Jones Jr dans un combat exhibition de bienfaisance, c’est une autre ancienne gloire de la boxe mondiale qui s’apprête à remonter sur le ring. À 58 ans, Evander Holyfied (44-10-2), l’un des anciens adversaires historiques d’Iron Mike chez les poids lourds, va, en effet, affronter l’Irlandais Kevin McBride (35-10-1), l’homme qui a envoyé... Tyson à la retraite le 11 juin 2005 et qui est aujourd'hui âgé de 47 ans. Cette exhibition, qui sera disputée en six rounds, est programmée le 5 juin en Floride à l’affiche d’une soirée dont le combat principal sera un duel entre Teofimo Lopez et George Kambosos Jr.