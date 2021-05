Par un heureux hasard, la ceinture WBA World, dont a hérité Ryad Merhy le 29 janvier dernier suite à la destitution du Kazakh Beibut Shumenov, est arrivée ce mercredi en Belgique, le jour même où notre compatriote a officialisé le nom de son adversaire pour la première défense de ce titre dit régulier (par opposition au titre de super-champion détenu par Arsen Goulamirian). Le Sud-Africain Kevin Lerena, un gaucher de 29 ans taillé dans le roc et possédant un palmarès de 26 victoires pour 1 défaite ainsi que la ceinture IBO, sera donc celui-là. On se rappelle qu’un duel entre les deux hommes avait déjà été à l’ordre du jour à l’automne 2020 mais le natif de Johannesburg avait décliné, affirmant que la proposition n’était pas "à la hauteur de (ses) attentes". Et de nous répondre : "Je n’allait pas boxer en Belgique pour des cacahuètes."

"En fait, il était surtout intéressé par la nouvelle catégorie des bridgerweight que la WBC était en train de mettre sur pied et dont il espérait disputer le titre inaugural", nuance Alain Vanackère, le manager de Merhy. En outre, depuis lors, la donne a changé dans la mesure où le boxeur belge a quitté son statut de champion WBA intérim, ce qui offre à présent une perspective d’unification sur laquelle Lerena, désigné challenger officiel de Ryad Merhy en lieu et place du Cubain Yuniel Dorticos, ne crache pas.

Mais pourquoi, au fond, le puncher Dorticos a-t-il été écarté à l'issue de la période de négociations d'un mois fixée par la WBA ? "On a assez rapidement compris que PBC Boxing et lui cherchaient avant tout à gagner du temps et à reporter le combat à septembre ou octobre, ce qui est sans doute de bonne guerre mais n’était pas du tout dans notre intérêt vu la longue période d’inactivité de Ryad", reprend Alain Vanackère. "Celui-ci a besoin d’un objectif concret, d’une date, d’un nom, pour enclencher réellement sa préparation et le pas de côté effectué par Dorticos a donc permis à Lerena d’entrer en ligne de compte. Ce sera un terrible combat parce que c’est vraiment un gros morceau. Quant à Dorticos, on pourra toujours le retrouver ensuite."

Si la date du combat est arrêtée, avec un Ryad Merhy briguant pour la première fois deux ceintures au cours de la même soirée, le lieu doit encore être défini. Mais il est acquis que le championnat se déroulera sur le territoire de Bruxelles-Ville, la présence de spectateurs étant pour l’heure incertaine. Quoi qu’il en soit, Alain Vanackère souhaite profiter de l’engouement autour de cet événement pour proposer un plateau de qualité. On devrait retrouver à l’affiche Bilal Laggoune, Hervé Hubeaux et Youri Kalenga, dans les catégorie de poids supérieures, mais aussi Hovo Martirosyan, Miko Khatchatryan, Antoine Vanackère et Mohamed El Marcouchi. La possibilité de voir Femke Hermans monter sur le ring est également importante, alors qu’une proposition a été faite à Delfine Persoon. "J'aimerais profiter du championnat entre Ryad Merhy et Kevin Lerena pour mettre sur pied un inoubliable gala national en impliquant la boxe belge au maximum", conclut le promoteur.