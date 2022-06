Sacré champion d’Europe des super-plumes en décembre dernier, Farouk Kourbanov n’a pas réussi à garder sa ceinture au-delà de sa première défense de titre, celle-ci l’opposant ce samedi soir, à la Motorpoint Arena de Cardiff, à Zelfa Barrett. Le boxeur de Manchester l’a emporté aux points sur décision unanime des juges (120-108, 119-109, 118-110), une 28e victoire pour le nouveau champion (pour 1 défaite) tandis que le Belge concède là sa 4e défaite en 23 combats (19 victoires). Le verdict ne souffre aucune discussion, Barrett ayant délivré les coups les plus nets et les plus puissants au cours d'une prestation largement dominante. Kourbanov a, lui, boxé avec beaucoup de coeur et d’énergie, mais il n’a jamais été en mesure d’inquiéter son challenger.