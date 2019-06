La ceinture de champion d'Europe des poids légers est toujours solidement attachée autour de la taille de Francesco Patera. Ce vendredi, à l'Allianz Cloud de Milan, le boxeur de 26 ans a, en effet, remporté son troisième championnat EBU consécutif. Et avec la manière !

Après Lewis Ritson, en Angleterre, le 13 octobre 2018, et Marvin Petit, à Liège, le 16 février dernier, c'est cette fois l'Irlandais Paul Hyland Jr qui s'est incliné devant notre compatriote.

Favori de ce duel qu'il considérait comme étant disputé "à domicile" au vu de ses origines italiennes, Francesco Patera a parfaitement tenu son rang tout au long du combat, surclassant son adversaire, à qui il a infligé la 2e défaite de sa carrière après lui avoir martyrisé les côtes et l'avoir envoyé au tapis à… quatre reprises (2e, 5e et 6e round). Et c'est d'ailleurs sur l'un des nombreux coups au corps distillés pendant les quelques minutes passées sur le ring que le boxeur belge a ponctué l'une de ses plus belles prestations.

Francesco Patera conforte, grâce au 22e succès de sa carrière (3 défaites), sa domination sur la catégorie des légers en Europe. Reste, à présent au boxeur s'entraînant au GMG Cheratte, à conquérir… le monde ! Certains l'envoyaient en tout cas, dès après son combat, vers le champion du Commonwealth Joe Cordina, même si son challenger se nomme bet et bien Lee Selby…