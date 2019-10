Le milieu de la boxe belge a rendu un vibrant hommage à l’acteur de 86 ans.

C’est un poids lourd du cinéma français qui a relevé de sa présence la cérémonie des Gants d’or organisée ce vendredi soir au Steigenberger Wiltcher’s de Bruxelles. Lui-même ancien boxeur, Jean-Paul Belmondo, à 86 ans, a, en effet, effectué le déplacement jusqu’en Belgique pour y recevoir un Gant d’or d’honneur en présence de nombreux champions d’hier et d’aujourd’hui. Cette récompense, attribuée pour sa contribution à la notoriété et à l’image du noble art au cinéma, a été saluée par une longue ovation qui a touché l’artiste.

Patera et Persoon couronnés

Entamée par un message vidéo du président d’honneur, Jean-Claude Van Damme, la soirée a vu s’égrener les différents prix, dont les principaux ont été attribués au champion d’Europe des poids légers Francesco Patera et à la septuple lauréate du Gant d’or, Delfine Persoon.

Notre boxeuse n°1 a, par ailleurs, reçu une seconde distinction puisqu’elle a été récompensée pour le Combat de l’année. Le 1er juin dernier, à New York, on se souvient que Delfine Persoon avait été héroïque face à l’Irlandaise Katie Taylor mais les juges l’ont malheureusement déclarée battue aux points, entraînant la perte – injuste, aux yeux de beaucoup – de son titre WBC.

On notera que Jean-Pierre Coopman, l’ancien champion d’Europe des lourds qui a affronté Mohamed Ali en 1976 lors d’un championnat du monde WBA, a lui aussi reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière.Les Espoirs pros de l’année se nomment Anas Messaoudi et Jill Serron, tandis que Bianca Ciccarelli et Ziad El Mohor ont été sacrés meilleurs amateurs du pays.

Enfin, le Gant du mérite a été attribué au handi-boxeur Benoît Dortant.

Les vainqueurs des Gants d’or:

2019 : Francesco Patera – Delfine Persoon

2018 : Ryad Merhy - Delfine Persoon

2017: Francesco Patera – Delfine Persoon

2016: Ryad Merhy – Delfine Persoon

2015: Ryad Merhy – Delfine Persoon

2014: Alex Miskirtchian – Delfine Persoon

2013: Alex Miskirtchian – Delfine Persoon