Présenté comme le plus grand combat féminin de l’histoire, cet affrontement aura lieu le 30 avril au Madison Square Garden de New York.

Attendu depuis près de deux ans et la (deuxième) victoire aux points de la championne olympique 2012 contre Delfine Persoon à Brentwood, le combat entre Katie Taylor et Amanda Serrano est finalement conclu ! Les deux boxeuses ont, en effet, signé le contrat officialisant leur duel qui se déroulera le 30 avril prochain au Madison Square Garden. L’Irlandaise aux 20 victoires (35 ans), championne unifiée en poids légers, y défendra ses ceintures mondiales face à la Portoricaine (33 ans) dont le palmarès renvoie à 42 succès, 1 défaite et 1 nul. Invaincue en 28 combats consécutifs depuis 2012, Amanda Serrano a conquis des titres mondiaux dans différents catégories de poids. Elle compte aussi 3 combats professionnels en MMA (2-0-1).

"C’est le combat que je voulais depuis très, très longtemps et je suis heureuse qu’il se soit finalement concrétisé parce que c’est pour ce genre de combat que je fais du sport de haut niveau", a commenté Katie Taylor. "Je suis très reconnaissante vis-à-vis d’Eddie Hearn et de Matchroom Boxing pour avoir réussi à mettre ce championnat du monde en place, en particulier dans un endroit aussi icônique."

La dernière fois que l’Irlandaise avait foulé le ring du Madison Square Garden, le 1er juin 2019, c’était précisément pour unifier les titres mondiaux face à Delfine Persoon. Ce jour-là, notre compatriote, championne WBC en titre, avait malmené Katie Taylor au point que beaucoup la voyaient remporter ce duel. Mais les juges en avaient décidé autrement et cette décision, très contestable, a changé le destin des deux boxeuses. Toujours invaincue, l’ancienne internationale irlandaise de football fait à nouveau face à un challenge de taille avec Amanda Serrano.

"C’est un rêve qui se réalise, de pouvoir boxer en tête d’affiche au Madison Square Garden et d’avoir l’opportunité d’affronter l’une des plus grandes boxeuses de l’histoire", a indiqué la championne actuelle des poids plumes, qui réside à New York. "Le 30 avril, je vais écrire l’histoire pour moi, pour mon équipe, pour ma famille, pour Porto Rico, pour tous les Latinas et les Latinos ainsi que pour toutes les femmes dans le monde."