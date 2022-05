Quatorze mois après avoir accueilli son dernier gala de boxe, le Dôme de Charleroi va vivre à nouveau au rythme des crochets, des directs et des uppercuts ce samedi 28 mai pour une réunion mise sur pied par 12 Rounds Promotion. Celle-ci s’articulera autour des deux championnats du Benelux que disputeront Stefan Voda (poids plumes) et Kamel Kouaouch (poids lourds-légers) ainsi que de la "nextgen" incarnée par Miko Khatchatryan et Antoine Vanackère.