La mort dans l’âme, suite au comité de concertation qui a eu lieu ce vendredi, la société de promotion 12 Rounds a annoncé le report de son gala programmé le samedi 4 décembre au Dôme de Charleroi. "L’évolution de la crise pandémique ne nous permet pas de proposer un événement sans risque et nous ne pouvons malheureusement proposer un événement à huis clos", précisent les organisateurs, qui ne peuvent se prononcer sur la date du report de l’événement. "Mais celui-ci aura bien lieu lorsque le contexte nous le permettra."

La déception est immense, également, du côté des boxeurs qui se préparaient depuis de longues semaines à monter bientôt sur le ring. On pense notamment aux protagonistes des deux championnats de Belgique prévus à l’affiche (Kamel Kouaouch et Steve Eloundou Ntere en lourds-légers, ainsi que Stefan Voda et Geram Eloyan en poids plumes) mais aussi à tous les autres boxeurs qui étaient partie prenante dans cet événement.

Dans le contexte actuel, beaucoup d’autres organisations programmées ces prochaines semaines risquent fort de passer à la trappe. Le BC Bufi, qui devait organiser une réunion pugilistique le 10 décembre, a d'ailleurs déjà annoncé qu'il renonçait à ce projet, tout comme l'organisateur Claude van den Heede qui avait mis un gala en place pour le 19 décembre.