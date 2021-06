Quelques heures après la défaite aux points de Ziad El Mohor en -81kg, un deuxième boxeur belge, Lancelot Proton de la Chapelle, est monté sur le ring de Villebon-sur-Yvette, ce vendredi, pour y défendre ses chances de qualification pour les Jeux de Tokyo. Opposé au Suisse Angel Roque, notre compatriote avait effectué une bonne entame de combat lorsque, lors d’un corps à corps un peu trop appuyé par le boxeur d’origine dominicaine et d’un choc de têtes jugé accidentel, il fut victime d’une profonde entaille au niveau de la tempe. Le saignement a incité l’arbitre à arrêter le combat dès le premier round, au grand dam du Belgo-Français, et à recourir au pointage des juges : ceux-ci ont, fort heureusement, récompensé la bonne mise en action de Lancelot, lui attribuant la victoire par quatre juges à un. Le tout étant à présent de savoir si Proton de la Chapelle pourra défendre ses chances en quarts de finale, ce que toute l’équipe belge espère ! Car il ne manque plus qu’une victoire à notre représentant pour entériner sa qualification pour Tokyo...

© D.R.