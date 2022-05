Septante et un ans après le sacre du Wallon Marcel Limage, la Belgique compte depuis ce lundi après-midi un nouveau champion d’Europe de boxe dans les rangs amateurs ! Vasile Usturoi a, en effet, écrit une page d’histoire en terminant en beauté, en finale face à l’Arménien Artur Bazeyan, un superbe parcours au cours duquel le gaucher avait écarté successivement l’Irlandais Adam Hession en huitièmes de finale, l’Ukrainien Mykhailo Dziazko en quarts puis l’Italien Michele Baldassi en demi-finales.

Combattant pour la médaille d’or face au boxeur local, le Schaerbeekois de 25 ans l’a emporté aux points sur décision partagée des juges (3-2) à l’issue des trois rounds. Vasile Usturoi a mis un peu de temps avant de trouver véritablement son rythme dans cette finale où Bazeyan, possédant une droite assez lourde, a dominé la première reprise, réussissant à contrer notre compatriote. Le deuxième round s’est révélé beaucoup plus serré, Usturoi retrouvant son activité et davantage de précision dans ses frappes. Les juges donnaient toutefois encore, de justesse, l’avantage à l’Arménien mais la physionomie était en train de changer. Confirmation avec une troisième reprise où Vasile Usturoi, usant de son excellent jeu de jambes, a mieux choisi ses frappes et fait mouche à de nombreuses reprises. Une prestation récompensée finalement par trois des cinq juges, lesquels plaçaient ainsi le Bruxellois au sommet de sa catégorie sur le continent.

Pour rappel, la Belgique comptait trois représentants lors de cette 44e édition des championnats d’Europe. Zakaria Boudhi (-54kg) avait été éliminé en huitièmes de finale et Victor Schelstraete (-86kg) avait subi le même sort en quarts de finale. Mais il était écrit que cette édition 2022 allait sourire à Vasile Usturoi...