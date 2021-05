Le choc de poids lourds entre les Britanniques Tyson Fury et Anthony Joshua, programmé (certes pas encore tout à fait officiellement, rien n’étant signé) le 14 août prochain en Arabie Saoudite, est-il compromis ? Un juge américain a, en tout cas, donné raison à l’Américain Deontay Wilder, battu par Fury pour le titre WBC après un match nul lors de leur premier affrontement, et qui tenait à faire valoir son droit à une 'belle' comme stipulé dans leur contrat.

Saisi de l’arbitrage dans ce dossier, le juge Daniel Weinstein a donc rendu sa décision lundi en faveur de Wilder, fixant même le 15 septembre comme date limite pour ses retrouvailles avec Fury (sauf si les concernés venaient à s’accorder sur une prolongation).

Selon certaines sources, dans son argumentaire, M. Weinstein effectue un parallèle entre Deontay Wilder et l’ancien champion du monde britannique Lennox Lewis, celui-ci ayant saisi la justice pour faire valoir son droit à une revanche contre Hasim Rahman, en 2001, alors que son adversaire souhaitait affronter Mike Tyson. "Je trouve que Wilder, comme Lewis, subirait un préjudice irréparable si on lui refusait l’opportunité de regagner le titre", a souligné le juge.

Deontay Wilder, dont le combat judiciaire a été reconnu comme légitime, acceptera-t-il, dès lors, de... patienter encore, moyennant un (très) gros chèque, afin de permettre la tenue du choc de réunification que la planète entière attend et dont les négociations durent depuis des mois ? Joshua acceptera-t-il, en cas de victoire, d’affronter Wilder ? La situation est d’autant plus complexe que Fury et Joshua ont eux-même marqué leur accord pour se rencontrer à deux reprises... Affaire à suivre !