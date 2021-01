Yassine Maatala a remis cela ! Plus de trois mois après avoir organisé un copieux gala de boxe le 3 octobre 2019, il a courageusement récidivé samedi à la salle Naito Gym de la Tribune 3 du Stade Roi Baudouin. Dix combats pros figuraient l'affiche de cet événement à huis clos logiquement baptisé "Back to Business II", en référence au premier, diffusé en pay-per-view sur Facebook. Nabil Messaoudi et les quatre autres Belges au programme, mais pas seulement, ont assuré le spectacle. Huit vainqueurs se sont d'ailleurs imposés avant la limite.

Les deux boxeurs battus aux points, l'Estonien Gennadi Stserbin, largement dominé (59-55, 60-54, 60-54) par l'Irlandais Tony Browne, et le Bosnien Elvis Smajlovic, surclassé (80-68, 80-68, 80-67) par le nouveau champion de la Ligue flamande (VBL) des lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg) Steve Eloundou Ntere (35 ans) , n'avaient d'ailleurs pas d'autre objectif que de finir debout. Ce n'était malheureusement pas le cas du poids lourd bulgare Zhecheslav Radevski (Bul - 108 kg), qui a prétexté une blessure au pouce pour laisser la victoire à l'Allemand Simon Mueller après deux rounds, imité dès le 2e round par le super-moyen (entre 73,028 et 76,205 kg) hongrois Istvan Kiss, opposé au Kosovar Kamer Maloku, l'épaule prétendument en capilotade.

À nouveau impressionnant, Jan Helin, 20 ans, a par contre littéralement exécuté le Hongrois Gyula Rozsas, k.o dès le premier round, pour ajouter une huitième victoire à son palmarès vierge de défaites. Benjamin Dekeyzer (3 combats, 3 victoires), 21 ans, a écrit le même scénario ou presque, aux dépens du Bosnien Emin Lugan, arrêté au premier round par l'arbitre Hamid Aroud. Les deux très jeunes super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg) feront certainement encore parler d'eux. Ce qui vaut aussi pour le welter (entre 63,503 et 66,678 kg) ostendais d'origine kosovare Liridon Fazliu, 30 ans, qui a mis le Bulgare Slaveya Stefanov k.o au 1er round.

Enfin on savait que le poids moyen (entre 69,853 et 72,574 kg) Nabil Messaoudi, 22 ans, vainqueur en moins de trois minutes lors de ses deux premiers combats contre les Bulgares Samuil Dimitrov et Evgeni Borisov, devrait cette fois se montrer un peu plus patient face à l'Espagnol Damian Esquisabel, arrêté au 4e round par l'arbitre Brahim Ait Aadi. Même si le très ambitieux Nabil ne l'a pas compris tout de suite. "Je me suis trop précipité au début", a-t-il en effet admis après coup. "Mais j'ai vite corrigé le tir, et cela s'est finalement bien terminé, exactement comme je l'avais imaginé. C'était stupide de vouloir d'emblée en finir, et je suis ravi d'avoir ensuite fait plus classiquement la différence, en soignant ma boxe. C'est comme ça qu'on progresse. Et qu'on devient un jour champion de Belgique. Disons dans un an ! Ce ne sera d'ailleurs qu'un début...", conclut le frère cadet d'Anas Messaoudi (27 ans), le champion du Benelux des welters.

