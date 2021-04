Des quatre boxeurs belges encore en course pour les Jeux olympiques de Tokyo, seul Victor Schelstraete (légèrement blessé au coude droit) ne s’est pas aligné ce vendredi à Rotterdam dans le cadre d’un alléchant duel international, chez les amateurs, entre les Pays-Bas et la Belgique. Tant le Bastognard Ziad El Mohor (-81kg) que Lancelot Proton de la Chapelle (-75kg) et Mohamed Rachem (-69kg) étaient présents et tous trois ont remporté la victoire, respectivement face à Rick de Nooijer, Gradus Kraus et Delano James. Vasile Usturoi (-57kg) , qui conserve un mince espoir de se qualifier pour les JO via le ranking mondial (il est premier réserviste dans sa catégorie de poids), a lui aussi renoué avec le succès en s’imposant face à Munir Safi, ce qui porte à quatre le nombre de victoires belges à Rotterdam. Seul le super-lourd Idris Senembio a connu la défaite des œuvres de Gino da Fonseca mais pas de quoi ternir ce joli succès de nos représentants dans ce duel des plats pays.