Une dixième victoire professionnelle pour entamer l’année : sur sa lancée de 2019, Miko Khatchatryan est bien décidé à enchaîner les victoires cette saison comme il l’a démontré sur le ring de Casino de Spa, dimanche dernier.

Le poids léger de 24 ans a battu le Biélorusse Nadzir Bakhshyieu (5 victoires, 7 défaites, 3 nuls) par K.-O. technique à l’appel du troisième round, son adversaire étant sérieusement coupé à la paupière et logiquement arrêté par l’arbitre sur avis médical. Mais au-delà du résultat, Miko Khatchatryan ne voulait pas céder à l’auto-satisfaction. « Pour ce combat-ci, je me donnerais la note de 7/10 parce qu’il y a toujours place pour des éléments de progrès », dit-il. « Et aussi parce que je dois bien avouer que même si on ne veut jamais sous-estimer un adversaire, il arrive que l’on tombe dans ce piège et c’était un peu mon cas cette fois. »

Cherchant à avancer vers son hôte pour casser la distance et cadrer le Liégeois, ce Biélorusse plutôt puissant avait les moyens d’inquiéter l’élève de Roberto Vicari. « Au premier round, je l’ai analysé et j’ai d’emblée senti qu’il était solide », reprend Miko. « Il s’agissait de mon premier combat prévu en huit rounds. Je me suis dit que si ça allait au bout et qu’il continuait à me mettre la pression de la sorte, j’allais rencontrer des difficultés et, en tout cas, ne pas finir indemne. »

Son calme, son explosivité et son sens du déplacement allaient toutefois aider le boxeur local à garder le contrôle des opérations. « Je ne prenais pas ses coups et, moi, je touchais à la moindre occasion. Quand j’ai vu qu’il était ouvert près de l’arcade, il n’y avait plus qu’une chose à faire, c’était insister à cet endroit ! L’enchaînement signé en fin de deuxième reprise (NdlR : résultant sur un knock-down) étant, en fin de compte, une belle cerise sur le gâteau. »

Conclusion : il manque encore un peu d’expérience à Miko Khatchatryan pour négocier au mieux ce genre de combat. « L’endurance, je l’ai mais il faut savoir gérer le fait de boxer devant ses supporters. C’est un stress positif auquel il faut s’habituer. »

Nanti de 10 victoires (dont 50 % de succès expéditifs), ce boxeur de talent espère gonfler encore un peu son palmarès en mai prochain au Dôme de Charleroi, voire plus tôt si la possibilité lui en est offerte. « Il faut que les managers s’entendent mais, pour ma part, après deux jours de repos, je suis déjà de retour à l’entraînement », précise Miko Khatchatryan.