Vainqueur d’un adversaire modeste, le 17 juillet dernier, au stade Roi Baudouin, Mohamed El Marcouchi (28-2) va se frotter à bien plus forte opposition le vendredi 3 décembre prochain en Espagne. À la Bilbao Arena, lors d'une soirée organisée par Matchroom, le Bruxellois de 33 ans, qui a signé récemment avec un nouveau manager, Kieran Farrell, boxera en sous-carte du championnat d’Europe des super-welters (entre le tenant du titre Kerman Lerrajaga et Jack Flatley) et sera opposé à l’Espagnol d’origine dominicaine Jonathan "Maravilla" Alonso.

Âgé de 31 ans et classé 67e mondial, celui-ci n’a connu qu’une seule fois la défaite, aux points, en 21 combats (20 victoires dont 7 par K.-O.) et faire figure de n°2 dans son pays derrière Sandor Martin. Un beau défi à la hauteur du talent de Mohamed El Marcouchi !