Deux combats et deux victoires par K.-O. au premier round. Tel est le bilan parfait que présente l’ancien champion de Belgique amateur Nabil Messaoudi pour ses débuts professionnels. Samedi, pour sa deuxième sortie, le Bruxellois de 22 ans a disposé du Bulgare Evgeni Borisov (4-5-1) à Gelsenkirchen, en Allemagne, s’imposant grâce à un impeccable crochet gauche au foie qui a fait décoller les pieds de son adversaire.

"La conclusion d’une prestation bien construite qui m’a donné satisfaction. Mais j’avoue que je pensais que le combat allait durer un peu plus longtemps : Borisov, qui est quand même costaud, compte plus de 200 combats amateurs et il a tenu la distance face à Billy Joe Saunders notamment", indique le super-welter (-69,8 kg) qui a boxé pour l’occasion juste en dessous de la limite des poids moyens (-72,5). "On avait bien travaillé tactiquement et on savait qu’il prenait les jabs, une arme dont je me suis bien servi. Comme on dit : avec une bonne droite, on fait le tour du quartier, mais avec un bon jab, on fait le tour du monde !"

Très ambitieux, le frère cadet d’Anas Messaoudi (champion du Benelux des welters) ne compte pas perdre de temps malgré le confinement. "Dans une semaine, je pars en Angleterre, à Derby, auprès de mon coach Clifton Mitchell, préparer mon troisième combat pro qui devrait avoir lieu en décembre. Il est également acquis que le 23 janvier, je me produirai lors du gala organisé par mon manager, Yassine Maatala."

À ce rythme-là, aussi rapide que son débit de paroles, Nabil Messaoudi se profilera rapidement comme un candidat au titre de champion de Belgique des super-welters, que pourrait lui contester un autre garçon prometteur, le Hennuyer Jan Helin. "Je compte bien prendre ce titre dans les prochains mois, même si je vise bien plus haut, appuie Nabil. Je n’ai pas encore pris beaucoup de coups jusqu’à présent mais ce n’est de toute façon pas au début qu’il faut les prendre. Je vous promets de belles choses à venir !"