Les deux titans se disputeront le titre honorifique du meilleur poids lourd de la planète ce week-end.

Le premier duel entre Wilder et Fury restera à jamais dans les annales. En décembre 2018, les deux hommes nous avaient offert un spectacle inoubliable et avaient chacun montré ce qu'ils faisaient de mieux. Si Wilder exhibait une fois encore sa puissance dévastatrice, Fury étalait toute sa technique et son mental d'acier, surtout lors de son incroyable résurrection dans le 12e round. Le match nul (controversé) nous a permis d'y voir un peu plus clair dans la hiérarchie des poids lourds, mais soulevait également de nombreuses questions.