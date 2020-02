Une trilogie face à Wilder ? Une unification face à Joshua ? Une chose est certaine : les prétendants ne manquent pas !

Après son incroyable victoire face à Wilder, Tyson Fury est le nouveau champion WBC des poids lourds. Si ce succès lui permet d'enfin renouer avec l'or d'une ceinture, the Gypsy King a remporté bien plus précieux : le titre honorifique de meilleur poids lourd de la planète et une reconnaissance internationale. Ses mérites s'accompagnent de quelques inconvénients puisque l'Anglais se balade maintenant avec une énorme cible dans le dos. De nombreux pugilistes sont prêts à lui chiper le trône. Mais lequel aura l'immense chance de se mesurer au Roi ? Voici les différentes options qui s'offrent au nouveau champion WBC.



(...)