Ayant noué une nouvelle collaboration avec la société de promotion russe RCC, Ryad Merhy (30 victoires, 1 défaite) disputera son prochain combat le 26 mars prochain à Ekaterinbourg. L’identité de son adversaire a été dévoilée ce mercredi matin : il s’agit d’Evgeny Tishchenko (30 ans), qui compte 9 victoires (dont 6 par K.-O.) et 1 défaite concédée contre le Sud-Africain Thabiso Mchunu. Le 11 septembre dernier, Tishchenko, n°2 russe de la catégorie des lourds-légers, avait pris le meilleur aux points sur Dmitry Kudryashov pour s’emparer du titre WBC International. Le pedigree de ce gaucher d'1,96m, qui a connu une importante carrière amateurs (95 succès contre 10 revers), renseigne aussi et surtout un titre olympique en 2016, aux Jeux de Rio, un titre de champion du monde amateurs conquis en 2015 et deux titres de champion d'Europe (2015 et 2017). Bref, du solide pour notre compatriote !

© RCC