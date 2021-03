Ryad Merhy a longtemps tourné en rond et pourra enfin faire chauffer ses gants ce week-end pour une exhibition à Charleroi. Histoire de ne pas devenir fou et d’éviter d’avoir les poings rouillés après 18 mois de chômage forcé. Avec un peu plus de temps libre que d’habitude, il est revenu dans "Vestiaire" sur sa carrière, ses aventures et la vie de boxeur pro.

Comment avez-vous adapté votre planning avec un bébé de quelques mois ?

"Je fais des heures sup mais c’est du pur bonheur. Je m’occupe de la petite quand je reviens des entraînements. Puis, quand ma compagne rentre, elle s’occupe plus d’elle."

Vous êtes fort fatigué ?

"Je ne dors pas dans la chambre pour le moment mais je m’occupe des deux autres petits (8 et 10 ans)."

On dit que la paternité change un homme…

"Je deviens plus gaga. Je n’étais pas comme ça. Je lui fais beaucoup de bisous. Je lui parle aussi un peu gaga même si je sais que ce n’est pas bien. L’année 2021 a bien commencé pour moi avec mon titre et la naissance de la petite."

Votre titre WBA chez les lourds-légers (-90,719 kg), que vous avez obtenu après la destitution de Beibut Shumenov, a un côté frustrant ?

"On sentait que ça allait arriver. J’aurais aimé récupérer la ceinture sur le ring. L’autre m’a énervé. Cela fait des années qu’il nous fait galérer et perdre notre temps. Ce titre va me permettre de voir sur du long terme et de participer à de vrais combats."

En quoi vous a-t-il fait galérer ?

"Son manager, Don King, a des dossiers sur tout le monde à la fédération. Dès qu’un adversaire le met en danger, elle lui donne plus d’avantages. Le pire est qu’il n’a pas besoin de ce titre car il vient d’une des familles les plus riches du Kazakhstan. Je ne comprends pas."

Il y a des magouilles ?

"La boxe, c’est un pur business. La WBA perd en crédibilité. Elle met de nouveaux titres en jeu ; ça magouille."

Le sentez-vous sur le ring ?

"Non, mais dans les instances."

Que signifie ce titre pour vous ?

"J’étais champion intérim en 2019 sans me sentir champion. J’étais juste boxeur. Maintenant, je peux le dire, je suis un champion. Même si c’était sans la manière. Je peux désormais commencer à prendre de l’argent."

Quand on pense boxe, on voit Mayweather claquer des liasses de billets en soirée…

"Seuls 15 % des boxeurs de très haut niveau peuvent se permettre cette vie."

Et vous ?

"J’ai la chance d’avoir mon contrat Adeps et mes sponsors pour éviter de me prendre la tête avec les primes de combat. J’espère quand même qu’elles viendront par la suite."

Comment avez-vous vécu ces 18 mois sans combattre ?

"Je pensais arrêter, faire un break. Les choses n’allaient pas assez vite pour moi. Cela faisait deux ans qu’on me faisait traîner pour mon titre de champion. Cela me prenait la tête. Le Covid est tombé au bon moment car je m’apprêtais à annoncer une retraite d’un an pour prendre du temps pour moi. Et pour ma famille."

Vous en aviez juste ras le bol…

"Oui, exactement. Depuis, plein de choses se sont passées. J’ai pu faire ma petite retraite à mon aise sans l’annoncer officiellement."

Comment gérez-vous le fait de ne boxer que deux à trois fois par an en compétition ?

"Au début, tu dois apprendre et combattre cinq ou six fois par an. Maintenant, il me faut quatre ou six mois entre chaque combat. La boxe permet de faire un peu ce qu’on veut faire. Tu peux prendre un mois pour toi en relâchant l’entraînement."

On aurait pu penser que vous étiez un gros bosseur au long de l’année…

"Non. Du tout. C’est mon problème. Je vais faire attention à ma bouffe à l’approche de mes combats car je dois perdre du poids. Mais sinon je suis un bon vivant."

© © Bernard Demoulin

Vous craquez un peu sur l’alimentation ?

"Je mange de tout. Mais le problème des enfants, c’est que c’est burgers, pizza, etc. Et pas qu’une seule fois par semaine. C’est un peu le problème (rires). Mais mon mantra, c’est : si je fais une connerie, je me rattrape direct après. Le lendemain, je suis sur le vélo pour perdre le poids pris."

Comment faire pour ne pas ruminer une défaite durant six mois ?

"J’ai perdu une seule fois. J’y ai pensé à fond mais je savais pourquoi j’avais perdu. Ce n’était pas le vrai Ryad sur le ring. Si je perds et que je n’ai pas tout donné, je ne peux que m’en vouloir. En boxe, tu sais pourquoi tu perds. Tu ne peux pas mentir sur le ring."

Vous avez passé un peu de temps aux États-Unis. Pourquoi ne pas avoir tenté de percer dans ce pays de boxe ?

"Je suis qui là-bas ? J’ai un talent mais je reste le petit Belge. Les gens vont peut-être m’utiliser pour faire grimper leurs boxeurs. J’ai préféré revenir pour devenir quelqu’un en Belgique et me vendre à un meilleur prix aux États-Unis."

Que voulez-vous dire par "utiliser" ?

"Certains veulent vivre le rêve américain. Ils pensent que l’Amérique est la porte ouverte à la réussite. Mais derrière il y a des magouilles. Quand j’étais aux USA, j’étais avec un autre Belge. On avait le même contrat sur la table. Je ne l’ai pas signé, lui oui. Sur les deux ans qui ont suivi, j’ai fait trois fois plus de combats que lui. Les premiers combats là-bas, il les a faits dans de petits pays. Et à chaque fois à ses frais. En Belgique, on payait juste les adversaires pour qu’ils bougent."

Comment êtes-vous arrivé aux USA ?

"J’étais parti à St-Barthelemy pour bosser comme saisonnier là-bas. Je me suis dit que je ne pouvais pas revenir en Belgique sans avoir boxé. J’étais à côté de Miami, donc je suis passé par là. J’ai pu m’entraîner trois mois comme un pro avec un budget réduit. J’ai tellement kiffé que je voulais revenir un jour là-bas pour boxer."

Pourquoi avoir quitté la Belgique sur un coup de tête alors que vous étiez jeune ?

"J’avais arrêté mes études et j’avais fait des formations. Ça n’allait plus, je m’étais disputé avec ma mère. Le père de ma copine de l’époque habitait là-bas et il m’offrait l’opportunité de le rejoindre."

Laisseriez-vous votre fille arrêter l’école ?

"Jamais. Après, ma mère était très dure avec moi quand j’ai arrêté l’école. Je lui ai dit, comme tous les gosses : ‘T’inquiète, je gère.’ J’avais décidé d’être boxeur pro et, quand j’ai un truc en tête, c’est que je le sens et j’y vais à fond. On s’est peu parlé durant un an. Quand je suis revenu, elle m’a dit de bien faire les choses."

Aviez-vous besoin de ce parcours atypique ?

"Je n’avais pas le choix, je n’avais pas de diplôme. Je m’étais donné trois à cinq ans pour percer. Si je n’avais pas réussi, j’aurais tout plaqué pour recommencer mes études."

Comment étiez-vous à l’école ?

"Il y avait deux Ryad. En primaires, j’étais le gars chiant. Je faisais plein de conneries. Au point que je les ai oubliées. Il ne fallait pas me faire chier en humanités mais j’étais plus calme.

Vous défendiez les copains ?

"Oui, carrément. J’étais le justicier. Je n’aimais pas l’injustice."

Comment s’est déroulée votre éducation ?

"Je suis né en Côte d’Ivoire. Ma grand-mère s’est occupée de moi deux ans là-bas. Puis je suis venu en Belgique quand ma mère a terminé toutes les démarches. Je n’ai pas connu mon père et ma mère a repris son rôle. Elle était dure avec nous. Et puis ma sœur est arrivée et elle est devenue souple. Quand ma sœur répondait à ma mère, elle ne lui disait rien."

Quand avez-vous commencé la boxe ?

"Vers mes 14 ans. Je ne sais plus comment. C’était par hasard. J’avais besoin de faire du sport pour me canaliser. Je bougeais trop pour ma mère. J’ai commencé par le judo mais c’est trop lent. On t’apprenait à tomber, ce n’était pas assez fun, rapide, fatigant. Après mon premier entraînement de boxe, j’étais crevé. J’ai adoré."

Quelle est la qualité primordiale pour un boxeur ?

"La discipline. C’est surtout ça. Puis beaucoup de répétitions. Mais ne pensez pas que je passe mon temps à faire de la corde à sauter. J’en ai beaucoup trop mangé à Miami. Cela m’a trop saoulé."

Comment vous sentez-vous après un combat ?

"Le soir même, je ne dors pas. Je suis boosté en adrénaline. Je fais une nuit blanche avec l’équipe. Je me fais presque une bouteille de champagne tout seul. Je vais toujours faire des photos avec tout le monde. Je rentre ensuite à l’hôtel vers 3 ou 4 heures du matin et je revois mon match. À ce moment-là, la bouteille de champagne est terminée."

Êtes-vous encore lucide ?

"Cela dépend de l’heure de la fin de la bouteille (rires)."

Et le lendemain ?

"Je prends le petit-déjeuner avec toute mon équipe. Et puis je suis cassé et je dors."

Quelles douleurs ressentez-vous ?

"Cela dépend de la dureté du combat. Parfois, je suis très courbaturé. Parfois, j’ai la bouche ouverte de partout tant j’ai reçu des coups. Je ne sais parfois plus manger normalement. Le pire, c’est quand j’oublie mes coupures et que je me fais un burger ou un durum avec de la sauce samouraï. Je ne vous parle pas du carnage."