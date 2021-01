La nouvelle que Ryad Merhy et son entourage attendaient depuis un an et demi est enfin tombée ce vendredi soir : la WBA a destitué le Kazakh Beibut Shumenov de son titre de champion régulier des lourds-légers en raison de son inactivité et intronisé Ryad Merhy, le champion interim de la catégorie, à sa place. Le nouveau classement vient d’être publié pour officialiser le changement. Dans son courrier, la plus ancienne fédération mondiale indique également que le Cuban Yuniel Dorticos est érigé en challenger officiel de notre compatriote. Les deux clans ont désormais 30 jours pour s’entendre avant les offres de bourse éventuelles. "Et pourquoi pas organiser ce championnat en Belgique ?" lance Alain Vanackère, le manager de Merhy. "On la volonté de le faire, on a une salle, seuls les moyens financiers nous font encore défaut mais j’ai bon espoir que ce combat contre un grand nom de la boxe mondiale suscitera beaucoup d’intérêt et que l’on arrivera à mobiliser les moyens pour l’organiser chez nous."

© WBA