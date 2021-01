Le Bruxellois, qui pourrait récupérer le titre WBA régulier très prochainement, n’est plus apparu en compétition depuis le 19 octobre 2019

Bonne nouvelle pour le poids lourd-léger Ryad Merhy : celui-ci devrait, en principe, remonter sur le ring le 20 mars prochain au Dôme de Charleroi après un an et demi d’absence. Son dernier combat, une victoire sur le Hongrois Imre Szello pour le titre WBA Interim, remonte au 19 octobre 2019. Devenu papa au début de cette année, le Bruxellois de 28 ans s’est remis au travail en vue de sa rentrée qui pourrait précéder un autre combat, à enjeu celui-là, pour défendre un titre de champion WBA "régulier" qui pourrait lui revenir très bientôt. En effet, le détenteur de cette ceinture, le Kazakh Beibut Shumenov, ne boxera pas ce vendredi lors de la réunion mise sur pied par Don King et s’expose (enfin!) à une destitution. Que la WBA, à moins d’un nouveau recours du promoteur américain dont elle est proche, pourrait finir par officialiser incessamment.