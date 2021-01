À 22 ans, Ryan Garcia passe, depuis quelque temps déjà, pour l’une des plus belles promesses de la boxe américaine. Et à ceux qui doutaient de son coeur de champion et qui voyaient en lui un boxeur monté de toutes pièces grâce aux réseaux sociaux, le poids léger californien a apporté un superbe démenti, ce samedi, à l’American Airlines Center de Dallas. Opposé à l’un des boxeurs bien établis au sommet de la hiérarchie mondiale, l’ancien champion olympique Luke Campbell, pour le gain de la ceinture WBC Interim, Ryan Garcia a conquis un 21e succès enthousiasmant, s’imposant sur un superbe crochet au foie dans la 7e reprise. La brillante conclusion d’une prestation pourtant contrastée.

Arrivé sur le ring sur son trône, « King » Garcia, soutenu par Canelo Alvarez, a été malmené dans la deuxième reprise, subissant le premier knockdown de sa carrière après un moment d’inattention. Trop confiant ? Toujours est-il que les bonnes dispositions entrevues dans le premier round étaient anéanties par un Britannique alerte et vif en contre.

Heureusement pour lui, Ryan Garcia a eu la bonne réaction et, après avoir laissé passer l’orage, a repris rapidement le contrôle du combat dans les rounds suivants malgré quelques bonnes sorties de Campbell. Plus puissant, l’Américain aurait pu en finir dès la fin du 5e round mais son adversaire fut sauvé par le gong. Garcia n’allait toutefois plus lâcher sa proie et en finissait au 7e round sur un terrible crochet au corps laissant Campbell sans réaction (celui-ci n'avait jamais été battu avant la limite) et déclenchant une explosion de joie dans le camp américain.

Désormais challenger officiel de son compatriote Devin Haney, le champion WBC de la catégorie dans laquelle évolue notre compatriote Francesco Patera, Ryan Garcia, auteur d'un cinquième K.-O. consécutif, pourrait tout aussi bien se diriger vers un autre invaincu, Gervonta Davis.