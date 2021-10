Avec 38 victoires pour 2 défaites, Sandor Martin (28 ans) possède un palmarès pour le moins respectable. Triple champion d’Europe des super-légers, l’Espagnol n’est certes pas un gros puncheur mais il a du métier. Notre compatriote Steve Jamoye, qui l’a affronté en 2016 (défaite aux points en dix rounds), pourrait en parler. Le profil de Martin a, en tout cas, été jugé idéal par l’entourage de Mickey Garcia et par le promoteur Eddie Hearn en vue de la grande rentrée de l’Américain après 19 mois sans combattre.

Invité à monter en welters pour un affrontement en dix rounds au Chukchansi Park de Fresno, en Californie, Sandor Martin ne s’est pas défilé et a préparé ce combat du mieux possible face à un adversaire déjà sacré champion du monde dans quatre catégories de poids différentes (des plumes aux super-légers) et n’ayant connu qu’une seule fois la défaite en 41 combats (40 victoires dont 30 avant la limite). Et ce qui devait être une formalité pour Mikey Garcia, un combat de reprise pour se remettre dans le rythme avant d’envisager un nouveau championnat d’envergure, s’est mué en un duel âpre dont... l’Espagnol est sorti vainqueur aux points !

En manque d’inspiration et proposant trop peu de choses pour être donné gagnant, Garcia a subi la deuxième défaite de sa carrière mais celle-ci fait plus mal encore que celle concédée face à Errol Spence Jr lors du championnat du monde IBF des welters disputé en mars 2019. "Je pensais que j’étais en train de remporter un combat serré. Il a beaucoup couru dans le ring et j’étais l’agresseur", a commenté l’Américain. Mais Sandor Martin a bel et bien semblé, aux yeux de la grande majorité des observateurs, le meilleur des deux boxeurs ce samedi. "C’est le meilleur moment de ma carrière. Je savais que j’étais capable de le battre et je l’ai fait !", a réagi, pour sa part, le gaucher espagnol, en faveur de qui se sont prononcés deux des trois juges (93-97 pour les deux), le troisième donnant un match nul (95-95).