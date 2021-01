Pour Ryad Merhy, il faudra encore attendre. Heureusement, avec sa récente paternité (il est devenu papa d’une petite fille prénommée Amelina ce 7 janvier), le boxeur bruxellois a de quoi s’occuper. Mais quelle déception, à nouveau, pour lui qui espérait croiser les gants en ce début d’année 2021 avec Beibut Shumenov, le tenant du titre régulier de la WBA (par opposition au titre de super-champion détenu par Arsen Goulamirian).

Le Kazakh, qui se distingue par son inactivité (un seul combat en quatre ans!), a, en effet, bénéficié d’une nouvelle faveur de la plus ancienne fédération mondiale qui avait pourtant « ordonné » à son champion, le mois dernier, par courrier, d’affronter le Belge de 28 ans. Les deux camps avaient un mois pour s’entendre, faute de quoi on pouvait s’attendre à ce que Shumenov soit destitué. Au lieu de cela, le boxeur protégé par Don King a déniché un combat face à l’Américain Raphael Murphy (14-1), programmé le 29 janvier prochain à l’hôtel-casino Seminole Hard Rock d’Hollywood et qui pourrait lui permettre de garder son titre. Et du temps… Ce sera d’ailleurs la réunion des revenants puisque le poids lourd Manuel Charr, inactif depuis… 2017 (!), remontera lui aussi sur le ring face à Trevor Bryan.

Quoi qu’il en soit, après cette énième entourloupe, on ne saurait trop conseiller à Ryad Merhy – qui a déjà perdu beaucoup trop de temps - de se tourner vers une organisation plus respectueuse de ses boxeurs. Ou qui respecte simplement ses engagements.