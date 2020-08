Le championnat du monde unifié des poids légers entre Katie Taylor, la tenante des quatre principales ceintures mondiales, et Delfine Persoon se déroulera, comme prévu, ce samedi soir à Brentwood, dans l’Essex, en Angleterre. Les derniers doutes ont été levés ces dernières heures avec le résultat des derniers tests de détection au Covid-19, qui se sont tous révélés négatifs.

Ce vendredi, les deux protagonistes de ce duel sont montées sur la balance (désinfectée après chaque passage) pour une pesée... masquée. Avec pour résultat, un poids de 59,964 kg s’affichant pour notre compatriote tandis que son adversaire a été pesée à 60,872 kg. Pour rappel, la limite de la catégorie est de 61,237 kg.

Avant leurs retrouvailles sur le ring (l’Irlandaise l’avait emporté aux points le 1er juin 2019 à l’issue d’un combat au verdict très controversé), Katie Taylor et Delfine Persoon se sont retrouvées face à face pour un échange de regards aussi intense que glacial où la détermination pouvait se lire de part et d’autre. Entre les deux boxeuses, ce n’est pas le grand amour mais il y a incontestablement du respect.

"Le travail est fait, le poids aussi et j’ai hâte de monter sur le ring ce samedi", a indiqué Katie Taylor. "Je me sens forte, je me sens prête, et peu importe si elle semble assez éloignée de la limite de poids de la catégorie. Je n’y pense pas. Tant que je me sens forte, moi, c’est tout ce qui m’importe. Je la respecte beaucoup, c’est une fantastique combattante et c’est bon pour la boxe de savoir que deux des meilleures boxeuses au monde vont s’affronter pour l’ensemble des titres mondiaux. Je suis prête pour une grande performance..."