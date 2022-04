Tyson Fury a conservé facilement, et pour la deuxième fois de sa carrière, son titre de champion du monde WBC des poids lourds, samedi, à Wembley, faisant basculer dans l’euphorie un stade de 94 000 personnes largement acquis à sa cause. Après avoir contrôlé les premiers rounds grâce à son bras avant, contenant aisément les rares assauts d’un Dillian Whyte plutôt inoffensif, et qui avait misé sur un effet de surprise en débutant le combat en gaucher, l’autoproclamé Roi des Gitans a trouvé l’ouverture dans la sixième reprise, suivant son jab d’un uppercut du droit qui a glissé sur le menton d’un adversaire déjà émoussé. Compté, Whyte se relèvera en titubant, l’arbitre arrêtant logiquement les débats pour protéger l’intégrité physique du challenger.