Au MGM Grand de Las Vegas, l’Anglais, auteur d’une prestation sensationnelle, a maîtrisé l’Américain et remporte la ceinture WBC.



Chose promise, chose due. Tyson Fury a mis fin au règne de Deontay Wilder et remonte sur le trône. Vainqueur par arrêt de l’arbitre (et abandon) au 7e round,a littéralement étouffé son adversaire durant tout le combat. Il remporte par la même occasion la ceinture WBC et demeure le seul invaincu parmi les principaux poids lourds.Finalement, Fury a tenu parole : cette fois, il n’a pas laissé la décision aller aux juges en prenant plus d’initiatives et asseyant sa domination face au(Wilder)Wilder, qui n’a pratiquement pas touché Fury, avait déjà été envoyé au sol à deux reprises, durant le 3e et le 5e round avant que son coin ne jette la serviette lors du 7e.