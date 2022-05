Avec deux représentants présents en quarts de finale ce vendredi, la Belgique espérait compter deux médaillés certains à l’issue de cette journée de compétition aux championnats d'Europe amateurs d'Erevan. Il n’y en aura finalement qu’un, et ce sera... Vasile Usturoi ! Opposé à l’Ukrainien Mykhailo Dziazko dans la catégorie des -57kg, le Schaerbeekois de 25 ans a livré un combat solide, justifiant largement sa victoire (4-1). Plus vif et plus précis que son adversaire, notre compatriote s’est parfaitement appuyé sur ses points forts (coup d’oeil, feintes, déplacements…) pour diriger les échanges et mettre son rival dans le vent. Bref, une victoire au métier somme toute assez tranquille, quatre des cinq juges récompensant sa domination (27-30, 29-28, 28-29, 27-30, 28-29). Grâce à ce succès, Vasile Usturoi est, dès à présent, assuré de monter sur le podium européen.

Ce ne sera, hélas, pas le cas du Gantois Victor Schelstraete. Notre médaille de bronze des derniers Mondiaux, tête de série n°1, a livré un grand combat en -86kg contre un boxeur arménien, Rafayel Hovhannisyan, évidemment follement encouragé. Et qui n’a pas volé son succès (5-0) à l’issue d’un troisième round dantesque qui a permis de départager les deux hommes, à égalité parfaite jusque là. Les juges ont, à l’unanimité, donné la victoire à l’Arménien sur le score de 28-29. Une grosse déception pour Victor Schelstraete, que beaucoup voyaient sur le podium, et peut-être même sur la plus haute marche, avant le tournoi...