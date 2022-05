Vasile Usturoi, 25 ans, est devenu le premier Belge depuis 1951 à atteindre la finale des championnats d'Europe amateurs, ce dimanche, au Complexe Sportif Karen Demirchyan d'Erevan. Le Schaerbeekois (-57kg), assuré de la médaille d'argent, a très nettement battu (5-0) l'Italien Michele Baldassi (19 ans), champion d'Europe des moins de 22 ans, en demi-finales. Virevoltant, inspiré et précis dans ses attaques, le gaucher bruxellois n'est quasiment jamais sorti de sa concentration et du plan tactique édicté par son coach, Hubert Fierens. Si bien que Baldassi n'a jamais eu de véritable prise sur son adversaire dont la domination s'est exprimée sans réserve sur la carte de pointage des cinq juges: 30-27 pour quatre d'entre eux et 29-28 pour le dernier, de nationalité kazakhe.

Ce lundi, Vasile Usturoi affrontera en finale l'Arménien Artur Bazeyan, 21 ans, vainqueur du Bulgare Javier Ibanez Diaz. Le boxeur local sera vraisemblablement porté par ses supporters comme l'avait été Rafayel Hovhannisyan, le tombeur de Victor Schelstraete en quarts de finale de la catégorie des -86kg, Mais pour Vasile Usturoi, l'exploit de rejoindre Marcel Limage comme champion d'Europe, 71 ans plus tard, est une perspective suffisamment motivante. Car quitte à être en finale, autant remporter celle-ci !