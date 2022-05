Au lendemain de l’élimination en huitièmes de finale de Zakaria Boudhi, Vasile Usturoi (-57kg) a offert, ce mercredi, à la Belgique sa première victoire aux championnats d’Europe d’Erevan, en Arménie. Notre compatriote l’a emporté aux points (4 juges à 1) contre l’Irlandais Adam Hession à l’issue des trois rounds. Le premier d’entre eux fut le plus disputé mais c’est bien Vasile Usturoi qui prenait l’ascendant. Son entraîneur Hubert Fierens l’exhortait toutefois à en faire davantage, à "travailler" avec son jab tout en haussant le rythme. Consigne bien reçue par le Bruxellois qui plaça quelques belles accélérations et dut constater que son adversaire était coupé au cuir chevelu, ce qui nécessita plusieurs interruptions. Dans le troisième round, Usturoi, mobile, rapide et précis, contrôla alors les échanges de sorte que plus rien pouvait lui arriver de fâcheux. Une impression confirmée par le pointage, seul le juge lituanien ayant vu un autre combat : 30-27, 29-28, 30-27, 30-27, 27-30. Grâce à ce succès, Vasile Usturoi est qualifié pour les quarts de finale de l’Euro, un stade de la compétition où le troisième Belge engagé, Victor Schelstraete, tête de série n°1 dans la catégorie des -86kg, entrera en lice vendredi.