Boxe: Victoire par KO pour Ryad Merhy qui conserve sa ceinture WBA Autres sports Sébastien Sterpigny Le Belge a dominé de la tête et des épaules son combat face au Chinois Zhaoxin Zhang. © Belga

73 ans après le dernier gala de boxe organisé dans l'enceinte du Heysel, la boxe a fait son retour par la grande porte ce samedi au stade Roi Baudouin. Un gala de haut vol avec des combats de qualité et plusieurs victoires belges dans des combats pour des ceintures.



Mais le combat que tout le monde attendait, c'était bien sûr la tête d'affiche de la soirée, le combat le champion WBA régulier Ryad Merhy et le Chinois Zhaoxin Zhang. Un combat que le Bruxellois avait l'intention de marquer de son empreinte et prouver à tous qu'il mérite bien cette ceinture reçue.



Face au géant chinois qui l'attendait à Bruxelles, Ryad Merhy a montré qu'il avait faim, il a attaqué son adversaire dès les premiers échanges, l'envoyant rapidement dans les cordes avec des coups puissants, notamment dans la deuxième reprise.



Le champion WBA régulier en remettait une couche dans la troisième reprise, le Chinois encaissait les coups sans vraiment réagir et était même envoyé au tapis sur un joli gauche-droite de Merhy.



Ryad Merhy faisait trainer les choses dans les quatrième et cinquième reprises, se laissait même surprendre en fin de sixième reprise, avant de reprendre les devants dans la septième et d'envoyer Zhaoxin Zhang au tapis d'une gauche dévastatrice à la huitième reprise.



De quoi conserver sa ceinture WBA régulier avec la manière.