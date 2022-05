Premier Belge engagé dans les championnats d’Europe se déroulant à Erevan, en Arménie, le Bruxellois Zakaria Boudhi (-54kg) s’est incliné aux points (5-0), ce mardi, contre l’Italien Manuel Cappai pour son entrée en lice. Face à la tête de série n°4 du tableau, c’est le Belge qui n’a eu de cesse de donner du rythme aux échanges, touchant surtout aux deuxième et troisième round, mais les juges lui ont préféré la précision en contre et la réactivité de son adversaire, qui fut médaillé de bronze en 2019, et ont dès lors rendu les pointages suivants : 27-30, 27-29, 27-30, 27-30 et 27-30. Une bonne expérience, malgré tout, pour Zakaria Boudhi, qui n'a pas démérité contre un adversaire expérimenté.

Deux autres boxeurs belges sont engagés dans cette compétition : Vasile Usturoi (-57kg), opposé mercredi à l’Irlandais Adam Hession, et Victor Schelstraete (-86kg), vendredi, contre le vainqueur du huitième de finale entre Rafayel Hovhannisyan et le Bulgare Kristiyan Stefanov .